Уфологи нашли в Хьюстоне базу инопланетян

Большинство открытий уфологи делают после различных природных катастроф. Вот и сейчас, после разрушительного урагана Ирма, исследователи внеземных цивилизаций заявили о местонахождении базы НЛО.

Инопланетяне уже среди нас. В этом уверен и ученый с мировым именем Стивен Хокинг, и уфологи, которые подсчитали количество появлений НЛО над территорией США и вычислили, что наибольшее количество таких случаев происходит в Хьюстоне (штат Техас, США). Это позволило уфологам сделать вывод, что в Хьюстоне находится база инопланетян. Именно в небе над Хьюстоном в текущем году было замечено порядка 100 случаев появления НЛО, передает канал «360».

Самый свежий пример появления неопознанного летающего объекта над Хьюстоном- 13 сентября, сразу перед ударом стихии по имени «ураган Ирма». Появление НЛО, затем удар урагана – это не простое совпадение, по мнению уфологов. Внеземной разум и спровоцировал ураган, а в пригород Хьюстона инопланетяне прилетают на свою собственную базу, уверены уфологи.