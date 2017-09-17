Минобороны РФ ответило на обвинения США в бомбардировке сирийской оппозиции

В Минобороны России сегодня ответили на обвинение Пентагона в бомбардировке сирийской оппозиции под Дейр-эз-Зором.

В ведомстве решительно опровергли эту информацию и отметили, что удары наносятся лишь по позициям боевиков террористической группировки "Исламское государство", деятельность которой запрещена в России. Как уточняет ТАСС, ссылаясь на слова представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова, США были заранее предупреждены о границах операции в вышеуказанном районе.

Подчеркивается, что ВКС в первую очередь ликвидируют огневые точки террористов.