В парижском аэропорту проводится масштабная проверка на рейсе в Лондон

В воскресенье, 17 сентября, в самолете, который должен вылететь в Лондон из Парижа, проводится проверка безопасности.

Данную информацию сегодня предоставило руководство аэропорта имени Шарля де Голля, отметив, что проверка проходит на рейсе BA303 авиакомпании British Airways. Как уточняет РИА "Новости", никакой информации о причинах подобных мер пока не поступало.

Один из пассажиров, оказавшихся на данном рейсе, заявил, что всех людей обязывают проходить личный досмотр, а ручную кладь тщательно проверяют кинологи с собаками.