Стрельба произошла в одном из ресторанов Баварии, есть жертвы
17 сентября 2017, 12:16 [ «Аргументы Недели» ]
В баварском городе Траунройт произошла стрельба в ресторане, в ходе которой погибли два человека, а еще двое были ранены.
Сотрудники полиции уже задержали подозреваемого в нападении на заведение. Представитель правоохранительного ведомства подчеркнул, что следствие уже началось.
Как уточняет РИА "Новости", вооруженный мужчина пришел в минувшую субботу в ресторан около 22.30 по местному времени и открыл огонь. Двое мужчин скончались от полученных ранений на месте. Пострадавшие женщины были доставлены в больницу, их состояние является стабильным.