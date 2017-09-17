Стрельба произошла в одном из ресторанов Баварии, есть жертвы

В баварском городе Траунройт произошла стрельба в ресторане, в ходе которой погибли два человека, а еще двое были ранены.

Сотрудники полиции уже задержали подозреваемого в нападении на заведение. Представитель правоохранительного ведомства подчеркнул, что следствие уже началось.

Как уточняет РИА "Новости", вооруженный мужчина пришел в минувшую субботу в ресторан около 22.30 по местному времени и открыл огонь. Двое мужчин скончались от полученных ранений на месте. Пострадавшие женщины были доставлены в больницу, их состояние является стабильным.