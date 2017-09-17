Задержан второй подозреваемый в осуществлении взрыва в лондонском метро

Сотрудники лондонской полиции задержали второго подозреваемого в организации и осуществлении теракта в метро.

Данная информация в воскресенье утром появилась на официальном сайте Скотленд-Ярда. Отмечается, что 21-летний мужчина был задержан накануне в районе Хаунслоу около 23.50 по лондонскому времени. Как уточняет ТАСС, подозреваемый был доставлен в отделение полиции, где в настоящий момент он содержится под стражей.

Напомним, что в субботу полиция графства Кент задержала в городе Дувр 18-летнего юношу, который может быть причастен к взрыву на станции метро Parsons Green.