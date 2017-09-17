США и Южная Корея договорились об усилении давления на КНДР

Главы США и Южной Кореи Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин провели сегодня телефонный разговор, в ходе которого была достигнута договоренность об усилении давления на КНДР после очередного испытания баллистической ракеты.

Официальный представитель администрации президента РК Пак Су Хён отметил, что в отношении Северной Кореи, вероятно, будут введены более эффективные и жесткие санкции, чтобы Пхеньяну стало ясно – новые провокации приведут исключительно к углублению изоляции и усилению давления в экономической сфере.

Как сообщает агентство Reuters, лидеры США и Южной Кореи решительно осудили испытание КНДР баллистической ракеты в минувшую пятницу, 15 сентября.