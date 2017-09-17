В Вашингтоне состоялся митинг в поддержку Трампа

В минувшую субботу, 16 сентября, противники и сторонники президента США Дональда Трампа вышли на митинг.

Согласно последней информации, граждан, поддерживающих политика, было значительно больше – около 500 человек. Они собрались у Белого дома в Вашингтоне и требовали защитить американскую демократию, а также расследовать российское вмешательство в выборы США, передает "Росбалт".

Сторонники Трампа называли себя патриотами, пытающимися сохранить культуру и ценности своей страны. Уточняется, что они несли в руках плакаты с надписью "Горд быть американцем".