Принц Чарльз не желает жить в Букингемском дворце, когда станет королем

Британский принц Чарльз категорически не желает жить в Букингемском дворце, когда станет королем.

Наследник престола и его супруга герцогиня Корнуоллская Камилла планируют остаться в своей резиденции Кларенс-хаус. Как уточняет издание The Sunday Times, ссылаясь на ряд источников, принц Чарльз никогда не любил "большой дом" – так он называет Букингемский дворец.

Сын королевы Великобритании Елизаветы II полагает, что это здание не является практичным и убежден, что оно непригодно для жизни.