Сирийская армия освободила два района в Дейр-эз-Зоре от боевиков

Сирийские военные и союзные силы освободили районы Мариия и Хувейджат Мариия на юго-востоке Дейр-эз-Зора от террористов организации "Исламское государство", которое запрещено на территории России.

Как уточняет в воскресенье, 17 сентября, источник в штабе по освобождению города, правительственная армия Сирии вышла к Евфрату. Боевики ИГ были отброшены от авиабазы с восточной стороны не менее чем на пять километров, передает РИА "Новости".

Согласно некоторым данным, одной группе террористов пришлось бежать через Евфрат, а другой – отправиться в сторону города Маядин.