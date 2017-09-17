Власти ДНР запретили ввоз сала с территории Украины

Власти ДНР запретили ввоз с территории Украины продукции, изготовленной из свинины, в частности, под запретом оказалось сало.

Соответствующий запрет ввело Министерство агропромышленной политики и продовольствия самопровозглашенной республики. Как уточняется в воскресенье, 17 сентября, на официальном сайте ведомства, данное решение было принято из-за серьезного ухудшения на территории Украины ситуации по африканской чуме свиней.

Напомним, что данное вирусное заболевание передается исключительно животным и не угрожает человеку.