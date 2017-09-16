МИД Украины назвал темы переговоров Порошенко и Трампа в Нью-Йорке
16 сентября 2017, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]
В МИД Украины рассказали, какие темы будут подняты в ходе предстоящей встречи Петра Порошенко и Дональда Трампа в США.
По словам главы внешнеполитического ведомства Павла Климкина, украинский и американский президенты, прежде всего, намерены обсудить ситуацию в Донбассе. Кроме того, ожидается, что Дональд Трамп выразит поддержку политике реформ, которые осуществляет Киев.
Переговоры лидеров двух государств намечены на 21 сентября. Встреча состоится в Нью-Йорке.
Ранее «Аргументы недели» писали, что президент Украины Петр Порошенко выступил с инициативой по созданию группы «друзей деоккупации Крыма».