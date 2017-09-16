Трамп поторопился поздравить ВВС США с 70-летием

Президент США Дональд Трамп разместил на своей странице в микроблоге Twitter сообщение, в котором поздравил ВВС США с юбилеем. Однако ошибочка вышла: 70-летие ВВС отмечается только через два дня.

В том виде, в котором они есть сейчас, американские ВВС были сформированы 18 сентября 1947 года. После Второй Мировой войны они вышли из Армии США, образовав отдельный блок.

«С 70-м Днем рождения ВВС США! Американский народ будет вечно вам благодарен. Благодарим вас за то, что вы сохраняете Америку гордой, сильной и свободной», - написал Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter.