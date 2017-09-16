США выделят Украине $250 млн на хранилище для ОЯТ

Америка поможет Украине сэкономить на переработке их отработанного ядерного топлива (ОЯТ). Американская компания выделит стране деньги на строительство собственного хранилища для ядерных отходов.

Власти США выделят Украине $250 млн. Деньги предназначены для строительства и запуска в эксплуатацию хранилища для отработавшего ядерного топлива для украинских АЭС, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинского посольства.

Деньги Украине дает корпорация OPIC, финансовый институт развития правительства США, утвердила около $250 млн. Хранилище нужно для ОЯТ для нужд Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской АЭС.

Сейчас украинское облученное ядерное топливо ввозится для переработки в Россию, в рамках соглашения между правительствами двух стран о научно-техническом и экономическом сотрудничестве от 1993 года. За это Киев платит России ежегодно порядка $200 млн.