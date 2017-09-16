США выделят Украине $250 млн на хранилище для ОЯТ
16 сентября 2017, 11:55 [ «Аргументы Недели» ]
Америка поможет Украине сэкономить на переработке их отработанного ядерного топлива (ОЯТ). Американская компания выделит стране деньги на строительство собственного хранилища для ядерных отходов.
Власти США выделят Украине $250 млн. Деньги предназначены для строительства и запуска в эксплуатацию хранилища для отработавшего ядерного топлива для украинских АЭС, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинского посольства.
Деньги Украине дает корпорация OPIC, финансовый институт развития правительства США, утвердила около $250 млн. Хранилище нужно для ОЯТ для нужд Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской АЭС.
Сейчас украинское облученное ядерное топливо ввозится для переработки в Россию, в рамках соглашения между правительствами двух стран о научно-техническом и экономическом сотрудничестве от 1993 года. За это Киев платит России ежегодно порядка $200 млн.