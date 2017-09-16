В Дейр-эз-Зоре боевики сдались сирийским войскам

Боевики ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) сдались на милость победителей, сирийской армии, а городе Дейр-эз-Зор. Таким образом, террористы потеряли последний свой оплот и отброшены за Евфрат.

Террористы ИГИЛ сдались правительственным войскам Сирии. Те, кто решил продолжать борьбу, вынуждены были отступить за реку Евфрат, сообщают РИА Новости.

Последние группировки боевиков отброшены на семь километров от городской черты, где прежде была основная база террористов. Известно, что в плен сдались несколько боевиков. Сколько террористов осталось, неизвестно, но сопротивляться армии они уже не в силах.