Тропический шторм «Норма» у побережья Мексики усилился до урагана

Тропический шторм «Норма», находящийся в южной части полуострова Калифорния в Мексике, усилился до урагана. Об этом сообщается на сайте Национального центра США по предупреждению ураганов (NHC).

К понедельнику «Норма» достигнет мексиканского муниципалитета Лос-Кабос, входящего в штат Южная Нижняя Калифорния. Максимальная скорость ветра в пределах «Нормы» достигает 120 км/ч.

В центре спрогнозировали, что ураган может поразить южные части мексиканского штата Нижняя Калифорния, в котором расположено множество туристических курортов.