СМИ: уехавшие за рубеж ученые боятся возвращаться в Россию

Так называемую «утечку мозгов» российское правительство решило компенсировать возвращением уехавших ученых. Однако, стало известно, что служители науки боятся возвращения на родину по многим причинам.

Кабинет министров России принимает меры к возвращению научных деятелей, которых Россия стала терять с 1990-х годов. Но выяснилось, что госпрограмма по возвращению ученых не работает: ученые мужи не спешат возвращаться из-за рубежа, сообщает «Росбалт».

Программа по возвращению российских ученых работает с прошлого года, но пока работает плохо. Агентство стратегических инициатив планировало за пять лет вернуть порядка 20 тысяч ученых (уехало за рубеж около миллиона человек, занимавшихся наукой), но к настоящему времени в Россию вернулось лишь полторы тысячи ученых.

По информации Сколковского института науки и технологий, за рубеж уехало порядка 800 тысяч ученых, но достоверной информации по этим цифрам нет. Известно, что в 1990-х годах активно уходили из науки 90 % ученых, но за границу уезжало порядка 5 %.

Ученые возвращаться не хотят: боятся российской нестабильности, особенно – в области инвестирования российской науки. При этом отмечается, что в России есть, чем прилечь ученых: прекрасно оборудованные лаборатории, хорошо подготовленные студенты и низкие по европейским меркам цены.