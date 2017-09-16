Ушла из жизни старейшая женщина Земли

На 118-м году жизни скончался старейший житель на планете Земля, жительница Ямайки Вайолет Мосс Браун. Об этом прискорбном событии сообщил 16 сентября глава правительства островного государства Эндрю Холнесс.

​Глава кабмина Ямайки Эндрю Холнесс на своей страничке в «Твиттер» сообщил о кончине старейшего жителя нашей планеты Вайолеты Мосс Браун. Жительница Ямайки считалась старейшим человеком на Земле после смерти итальянки Эммы Моран – последнего житепля Земли, который родился до 1900 года.

Браун родилась на Ямайке в приходе Трелони 10 марта 1900 года. Дама не скрывала своих гастрономических пристрастий: она употребляла ром и не ела курятину и свинину.