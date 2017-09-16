Ушла из жизни старейшая женщина Земли
16 сентября 2017, 07:55 [ «Аргументы Недели» ]
На 118-м году жизни скончался старейший житель на планете Земля, жительница Ямайки Вайолет Мосс Браун. Об этом прискорбном событии сообщил 16 сентября глава правительства островного государства Эндрю Холнесс.
Глава кабмина Ямайки Эндрю Холнесс на своей страничке в «Твиттер» сообщил о кончине старейшего жителя нашей планеты Вайолеты Мосс Браун. Жительница Ямайки считалась старейшим человеком на Земле после смерти итальянки Эммы Моран – последнего житепля Земли, который родился до 1900 года.
Браун родилась на Ямайке в приходе Трелони 10 марта 1900 года. Дама не скрывала своих гастрономических пристрастий: она употребляла ром и не ела курятину и свинину.