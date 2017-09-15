Власти Украины запретили еще 2 российских фильма и один сериал

На Украине оказались под запретом еще 2 российских фильма и один сериал.

Согласно информации, опубликованной Государственным агентством Украины по вопросам кино, прокатные удостоверения отозвали у картин «И все-таки я люблю», «Тариф «Счастливая семья» и «Сердце не камень». Данное решение было принято в связи с тем, что данные ленты пропагандируют действия «государства-агрессора», которым в Киеве называют Российскую Федерацию.

В середине июля появилась информация о том, что украинские власти задумались над запретом российского мультипликационного сериала «Маша и медведь». Инициатором данной меры стала общественность.