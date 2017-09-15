Украинец переплыл Дунай ради работы в Румынии

На румынской границе вчера задержали гражданина Украины, переплывшего реку Дунай. Нарушитель объяснил пограничникам, что хотел найти работу в соседней стране. Об этом заявили в пресс-службе Береговой охраны Румынии.

29-летний украинец был задержан в районе Подул Рошу Сиряса (уезд Тулча). В руках у него был полиэтиленовый пакет с одеждой. Решился молодой человек на такой поступок "от безысходности".

Задержанный передан украинским властям для проведения уголовного следствия по делу о незаконном пересечении государственной границы.