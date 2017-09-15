Шестилетний ребенок из РФ скончался в норвежской больнице из-за ошибки врачей

В одной из больниц норвежского города Осло скончался шестилетний ребенок, который являлся гражданином РФ.

Данную информацию в пятницу, 15 сентября, предоставили в посольстве России в Норвегии. Подчеркивается, что маленький Джабраил Сулейманов скончался из-за ошибки, которая в конце августа была допущена врачами в клинике города Бергена. Как уточняет РИА "Новости", у мальчика была выявлена опухоль мозга, вследствие чего ему проводили химиотерапию. Отмечается, что два принципиально разных препарата медики вводили разными способами – одно непосредственно в мозг, другое внутривенным путем.

Согласно последним данным, сотрудник клиники случайно перепутал лекарства, поэтому ребенка пришлось ввести в состояние искусственной комы. Накануне врачи объявили, что спасти маленького россиянина невозможно и отключили Сулейманова от аппаратов жизнеобеспечения.