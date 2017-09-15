Гражданка РФ застала момент взрыва в лондонском метро

В пятницу днем стало известно, что гражданка РФ Лина Тимофеева находилась в лондонском метро во время взрыва.

Россиянка подчеркнула, что в момент случившегося сидела в соседнем вагоне и не пострадала. Кроме того, она заявила, что на выходе со станции после инцидента возникла давка, многие люди начали плакать и кричать. Как уточняет сегодня телеканал «Дождь», многие пострадали не из-за взрыва, а в результате попыток пробиться к выходу.

Кроме того, один из очевидцев происшествия заявил, что после громкого хлопка в вагоне появилась настоящая "огненная стена", а в воздухе распространился "химический" запах.

Ранее стало известно, что 18 человек после теракта в метро Лондона попали в больницы.