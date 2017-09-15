В лондонском метро после взрыва нашли вторую бомбу

На станции метро "Парсонс грин" в Лондоне, на которой сработало взрывное устройство, была обнаружена вторая бомба, сейчас ее обезвреживают саперы. Скотланд-Ярд квалифицирует взрыв в поезде лондонской подземки как теракт.

От взрыва пострадали около 20 человек, в основном у пострадавших сильные ожоги. Взрывное устройство находилось в пластиковом ведре, которое было спрятано в большой полиэтиленовый пакет. В сети появилось фото взрывного устройства.



