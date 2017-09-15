В Сети появилась фотография с места взрыва в вагоне лондонского метро

Британская газета Metro опубликовала фотографию пользователя Twitter, которую он выложил в сеть под ником Rig после взрыва в лондонском метро. В вагоне поезда взорвалось пластиковое ведро, упакованное в сумку.



Инцидент произошел на станции «Парсонс-Грин». Очевидцы рассказали, что после взрыва вагон наполнился дымом, и пассажиры стали в панике выбегать из поезда. Корреспондент Metro утверждает, что видел людей с «серьезными ожогами» и у них «выпадали волосы». Часть пассжиров пострадала в давке.







