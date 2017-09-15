Три страны будут добиваться беспрецедентного давления на КНДР

Япония, США и Южная Корея намерены добиваться от мирового сообщества ужесточения давления на Пхеньян из-за непрекращающихся ядерных испытаний.



Вашингтон, Токио и Сеул в ходе телефонных переговоров согласились, что «выходящие за все рамки провокационные действия» со стороны Пхеньяна «абсолютно неприемлемы». Инициаторы крайне жестких мер попытаются убедить мировое сообщество оказать «беспрецедентное» давление на КНДР. При этом ранее США сами отказались от нефтяного эмбарго в отношении Северной Кореи.



Южная Корея уже ответила на ракетный пуск КНДР запуском двух баллистических ракет, один из которых был неудачным, пригрозив при этом в случае крайних мер уничтожить полностью Северную Корею без возможности восстановления.



