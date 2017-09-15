В Великобритании скончался самый пожилой кот на планете

В Великобритании скончался самый старый кот на планете по кличке Натмег.

Недавно 32-летнее животное перенесло серьезное заболевание дыхательных путей, кроме того, домашний питомец страдал от сердечной недостаточности. Как уточняет издание Mirror , хозяева приняли решение усыпить своего любимца, поскольку не хотели, чтобы он мучился.

Отмечается, что супружеская пара Финли нашла кота в саду в 1990 году, когда ему было уже около пяти лет. С тех пор он стал полноценным членом семьи.