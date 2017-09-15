Президент Южной Кореи признал невозможность мирного диалога с КНДР

В условиях продолжающихся провокаций со стороны Пхеньяна мирный диалог с северокорейскими властями невозможен, считает президент Южной Кореи Чжэ Ин Мун. 15 сентября КНДР осуществила седьмое ядерное испытание.



В ответ на очередную выходку северного соседа Сеул запустил в ответ две баллистические ракеты "Хёнму-2", правда, пуск одной был неудачным. Тем самым Южная Корея хотела продемонстрировать, что готова дать немедленный ответ на любые провокации со стороны КНДР. Расстояние, на которое были запущены южнокрейские "Хёнму", в точности соответствует расстоянию до испытательного полигона КНДР, откуда был произведен утренний запуск.



Чжэ Ин Мун подчеркнул, что в случае необходимости южнокорейская армия способна полностью уничтожить КНДР без возможности восстановления, передает агентство «Ренхап». Но прежде нужно использовать все возможные меры воздействия. Прежидент Южной Кореи возлагает большие надежды на санкции, которые «не оставят иного выбора, кроме как переход к подлинному диалогу».



