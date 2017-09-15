Белорусский лидер Александр Лукашенко будет наблюдать за процессом учений "Запад-2017" на полигонах своей страны.

Предполагается, что политик не приедет в Россию, чтобы увидеть маневры на наших полигонах. Как сообщает в пятницу, 15 сентября, издание "Коммерсант", ссылаясь на информацию высокопоставленного военно-дипломатического источника, за заключительной частью учений "Запад-2017" на одном из российских полигонов планирует наблюдать лично президент РФ Владимир Путин, а вот его белорусский коллега, вероятнее всего, на мероприятии присутствовать не будет.

Ранее уже сообщалось, что главы России и Белоруссии могут посетить стратегические командно-штабные учения "Запад-2017".