Южная Корея ответила на испытания КНДР запуском своих ракет

В ответ на очередной запуск КНДР баллистической ракеты Южная Корея запустила в ответ две баллистические ракеты "Хёнму-2". Это произошло через шесть минут после взлета северокорейской ракеты.

Пуски были произведены из района, прилегающего к западной части границы между Югом и Севером, сообщает ТАСС. Правда, второй пуск был неудачным – ракета рухнула в море после взлета. Первая "Хёнму-2" пролетела 250 километров и точно поразила цель, расположенную в Японском море. Южная Корея тем самым хотела показать, что готова дать немедленный ответ на любые провокации северного соседа. И, видимо, выбрала цель неслучайно, ведь точно на таком же расстоянии от пусковой площадки находится международный аэропорт Пхеньяна - Сунан.



