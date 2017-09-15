Главный редактор немецкого издания Focus извинился перед Путиным

Главный редактор немецкого издания Focus Роберт Шнайдер извинился за некорректные высказывания в адрес президента России Владимира Путина.

Журналист лично позвонил в российское посольство в Германии и заявил, что сожалеет о словах, появившихся на страницах журнала. Как уточнил в Facebook пресс-атташе посольства РФ Денис Микерин, Шнайдер подчеркнул, что редакция Focus не хотела оскорбить Путина и признал некорректность выбранной авторами материала формулировки.

Главред издания также извинился перед читателями, которые были возмущены, прочитав нелестные слова о российском лидере.

Напомним, что в последнем номере Focus можно найти статью о канцлере ФРГ Ангеле Меркель, в которой сообщается о ее отношении к Путину. В тексте российского политика назвали "собакой" ("Hund"), однако авторы материала уверяют, что имели в виду фразу "крепкий орешек" ("harter Hund").