Президент Южной Кореи отдал армии приказ быть готовой к биохимической атаке КНДР

Сегодня рано утром Северная Корея осуществила очередной запусх баллистической ракеты. Ракета была запущена в 7:06 по местному времени (01:06 мск) в сторону Тихого океана.



Она упала в 2 тыс. км от острова Хоккайдо и не представляла угрозы для Южной Кореи. Однако президент страны Мун Чжэ Ин предупредил военных, что со стороны северного соседа возможны провокации и необходимо готовиться к применению биологического и химического оружия, а также вооружения с использованием электромагнитного импульса, сообщает «Лайф».

3 сентября Северная Корея провела подземное ядерное испытание, взорвав водородную бомбу мощностью 250 килотонн. Это было уже шестое испытание КНДР ядерного взрывного устройства. 12 сентября Совбез ООН единогласным решением ввел дополнительные санкции в отношении Пхеньяна.



