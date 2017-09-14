ЦРУ гоняется за секретом системы ядерного возмездия «Периметр»

Что может превратить США за полчаса в ядерный пепел? Этим вопросом американские СМИ, как и в годы холодной войны, пугают своих граждан. Вот и на днях в связи с обострившимся кризисом на Корейском полуострове в западной прессе вновь появились публикации о таинственной «Мёртвой руке» Москвы. Прокомментировал их ветеран советских и российских спецслужб подполковник в отставке Александр Игоревич ВАСИЛЬЕВ.



Как следует из открытых источников, «Периметр» предназначен для автоматического управления массированным ядерным ударом и является альтернативной командной системой ядерных сил страны. Основная система управления стратегическими ракетами называется «Казбек» – она известна благодаря абонентскому комплексу «Чегет», или «ядерному чемоданчику».



«Мёртвая рука» достанет агрессора даже с того света. Не зря «Периметр» называют системой гарантированного ядерного возмездия. Даже если в результате вражеской атомной атаки погибнут все, кто может отдать приказ об ответном ударе, система автоматически отправит стратегические ракеты в полёт в правильном направлении.



По словам Васильева, компьютер с искусственным интеллектом гораздо надёжнее человека в кризисных ситуациях. Например, даже самого охраняемого человека, в руках которого находится «ядерный чемоданчик», можно устранить. Один из разработчиков «Периметра» Владимир Ярынич утверждает, что не знает надёжного способа вывести систему «Периметр» из строя. Ведь сама контрольнокомандная система, её датчики и ракеты спроектированы и сделаны для работы в условиях ядерного нападения.



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