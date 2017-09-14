Власти США наказали украинские авиакомпании за помощь Ирану и Ираку

Соединенные Штаты ввели санкции против двух авиакомпаний из Украины. Об этом говорится в официальном сообщении Минфина США.

В санкционные списки ведомства попали перевозчики DART и Khors. Данные организации обвинены Вашингтоном в помощи иранским и иракским авиакомпаниям, ранее попавшим под американские ограничения. Эта помощь заключалась, в частности, в предоставлении самолетов.

Власти Украины введение санкций пока никак не прокомментировали.

Ранее в четверг «Аргументы недели» писали, что Европейский союз решил еще на полгода продлить ограничительные меры в отношении Российской Федерации. Об этом объявил Совет ЕС.