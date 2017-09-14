На крупнейшей военной базе в США произошел взрыв

На полигоне одной из крупнейших мировых военных баз - Форт-Брагг в США (штат Северная Каролина) – сегодня произошел взрыв на полигоне, в результате которого пострадали, как минимум, 15 спецназовцев.

В общей сложности на Форт-Брагге служат более 50 тыс. военных. Тяжело травмированных доставляли в госпиталь вертолетом. Об их состоянии пока нет никакой информации. Причины взрыва остаются невыясненными, сообщает телеканал Fox News.