В Днепре отменили запрет на гастроли цирков после приезда Саакашвили

В Днепре после приезда Михаила Саакашвили отменили запрет на гастроли цирков с животными. Такое решение принял мэр города Борис Филатов.

На своей странице в Facebook Филатов отметил, что вышеуказанный запрет будет считаться недействительным в период пребывания в Днепре бывшего одесского губернатора и его соратников. Кроме того, градоначальник попросил местных жителей не оскорблять «артистов», поскольку они являются «душевнобольными».

Ранее в четверг «Аргументы недели» писали, что украинские полицейские остановили в районе города Черновцы кортеж Михаила Саакашвили. Водители автомобилей грубо нарушили правила дорожного движения.