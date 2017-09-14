Трамп сообщил, что рабочие уже возводят стену на границе с Мексикой

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в настоящий момент работы по возведению стены на границе с Мексикой активно проводятся.

Политик подчеркнул, что строительство ограждения будет продолжено. Данную информацию президент США Дональд Трамп опубликовал на своей страничке в социальной сети Twitter.

Кроме того, он дал комментарий по поводу встречи с лидерами демократов Нэнси Пелоси и Чаком Шумером, которая состоялась накануне. В рамках беседы обсуждались программа для детей-мигрантов DACA, безопасность на границах, торговля, а также налоговая реформа.