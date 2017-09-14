Житель Польши ночью угнал поезд

Житель Польши минувшей ночью угнал товарный поезд.

Пресс-офицер полиции города Легионово Эмилия Кулиговская отметила, что инцидент произошел около 4 часов утра неподалеку от вокзала Хотомова. Уточняется, что 35-летний мужчина ворвался в кабину машиниста локомотива, который тянул 23 вагона. Злоумышленник угрожал машинисту и требовал ехать дальше, никому ничего не сообщая.

Как сообщает РИА "Новости", полиция, однако, узнала о случившемся и смогла задержать мужчину после недолгой погони. В результате случившегося никто не пострадал. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.