Саакашвили намерен вернуться в Киев, чтобы спасти его

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что намерен срочно вернуться в Киев.

По мнению политика, столицу Украины необходимо как можно скорее спасать, однако сначала он планирует посетить еще несколько городов. Саакашвили подчеркнул, что прибудет к Киев 19 сентября, в день Архангела Михаила, передает РИА "Новости".

Бывший губернатор Одесской области заметил, что через несколько недель его сторонников будет значительно больше. Он добавил, что все будет точно также, как на пропускном пункте "Шегини". "Откроется дорога", – загадочно уточнил Саакашвили.