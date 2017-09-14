Сын принца Уильяма и герцогини Кэтрин уже нашел в школе подружку

Сын принца Уильяма и герцогини Кэтрин, который пошел в престижную школу Thomas’s Battersea, уже нашел себе подружку.

Маленький мальчик стал одноклассником своей кузины по имени Мод Виндзор, которая является внучкой кузена королевы Елизаветы II, принца Майкла Кентского.

Поклонники королевской семьи убеждены, что четырехлетним детям вместе будет проще адаптироваться в незнакомой обстановке. Принц Чарльз – дедушка маленького Джорджа – огорченно заметил, что это очень тяжело, когда родители уходят, а малыши остаются одни. Но, по его мнению, в таком юном возрасте подобные действия вырабатывают характер, передает "7 Дней".