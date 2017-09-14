Госдеп предлагает разместить миротворцев на границе РФ и Украины

Глава пресс-службы Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что миротворческие силы следует разместить на российского-украинской границе.

Вашингтон, согласно последней информации, в настоящий момент рассматривает данную меру как возможное средство защиты граждан Украины, передает РИА "Новости".

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин поддержал предложение об отправке миротворцев на украинскую территорию, однако отметил, что они должны находиться исключительно на линии соприкосновения. Глава Украины Петр Порошенко в свою очередь уточнил, что миротворцев следует разместить и в Донбассе, и на российско-украинской границе.