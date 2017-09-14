КНДР может получить гуманитарную помощь от Южной Кореи в размере 8 млн долларов

Южнокорейское правительство может выделить восемь миллионов долларов для гуманитарной помощи КНДР.

Источник уточнил, что средства, о которых идет речь, будут выделены через международные организации. Как сообщает агентство Ренхап, план порядка предоставления гумпомощи КНДР обсудят в рамках правительственного заседания в следующий четверг.

Предполагается, что если схема будет одобрена, Южная Корея направит 4,5 миллионов долларов на поддержку новорожденных и беременных женщин в Северной Корее посредством Всемирной продовольственной программы ООН, а еще 3,5 миллионов долларов по линии Международного детского фонда ООН.