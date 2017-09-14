Ледоруб, которым убили Троцкого, покажут публике впервые за 78 лет

В Вашингтоне впервые за 78 лет публике продемонстрируют ледоруб, которым секретный агент НКВД Рамон Меркадер в 1940 году убил российского политика и революционера Льва Троцкого, находившегося в Мехико.

Дело в том, что американский предприниматель Кит Мелтон принял решение передать в дар Международному музею шпионажа более пяти тысяч предметов из личной коллекции, которые имеют отношение к работе спецслужб.

Как уточняет ТАСС, помимо ледоруба, которым был убит Троцкий, посетители музея смогут увидеть сосуд с тяжелой водой, которая была создана на предприятии "Норск гидро" в Норвегии во время Второй мировой войны, флаг "штурмовой бригады 2506" ЦРУ США, разгромленной кубинскими войсками в 1961 году, маленькую британскую подводную лодку длиной около 4 метров под названием "Спящая красавица" и многое другое.