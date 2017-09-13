Порошенко высмеяли из-за фото с голодной семьей и единственной тарелкой борща

Пользователи высмеяли фотографию, на которой президент Украины Петр Порошенко сидит за столом в гостях у семьи военнослужащего ВСУ. У всех домочадцев тарелки пустые, и только перед президентом стоит порция борща.

Постановочный снимок опубликовал советник президента Юрий Бирюков. По его словам, на снимке освещено мероприятие в честь новоселья семьи участника АТО в Одессе. Советник при этом не преминул отметить, что визит Порошенко был неожиданным. Что ж, неплохо живут на Украине семьи военнослужащих, у которых в любой час на столах и салат «Селедка под шубой», и котлетки. Вот только картошку на Украине почему-то недолюбливают. Наверное, уже пресытились.









После того, как первый снимок появился на сайте главы государства, пользователи обрушились с критикой на его советника. По поводу неожиданного визита очевидцы заявили, что в «гостевой» день весь центр города был обнесен высоким забором, за который можно было заходить только по спецпропускам. А после язвительных фраз типа: «Лично ездит по квартирам и объедает людей», «Члены семьи знают про борщ что-то такое, чего гость не знает», «Президент привез борщ с собой», Бирюков попытался исправить неправдоподобную ситуацию и опубликовал фото, на котором уже все члены семьи сидят с полными тарелками.