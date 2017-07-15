Депутат Верховной рады показал СМС, которое Вороненков отправил перед смертью

О резонансном убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова «Аргументы недели» ранее сообщали. Депутат Верховной рады Украины показал СМС, которое ему отправил Денис за две минуты до убийства.

Бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. Охрана экс-депутата сумела ранить киллера, который позже скончался в больнице, сообщают РИА Новости.

Депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире украинского телеканала показал СМС, которое ему отправил Вороненков за две минуты до своей смерти.

Геращенко уточнил, что погиб Вороненков в 11.23. А в 11.21 он отправил СМС Геращенко. В сообщении Вороненков хвастался неким интервью, которое очень понравилось главному редактору, и просил Геращенко это интервью прочитать.

Денис Вороненков перебрался на Украину вместе со своей супругой Марией Максаковой до того, как на него в России завели уголовное дело по поводу рейдерского захвата здания Москвы.