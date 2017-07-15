Носить военную форму без знаков отличия в Финляндии теперь под запретом. 15 июля в действие вступил новый закон, который запрещает пребывание в стране людям в военной форме без знаков отличия.

Носить военную форму в качестве повседневной одежды, как это делают большинство российских рыбаков, дачников, туристов и грибников, в Финляндии является преступлением, пишет «Независимая газета».

В Финляндии людей, которые носят военную одежду без форменных знаков, называют «зелеными человечками». Этот термин появился, когда бойцы АТО на Украине использовали советскую военную форму без соответствующих знаков.

Новый закон касается именно таких групп людей, которые вооружены и действуют в интересах другого государства. Таких людей в Финляндию не впустят.