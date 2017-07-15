Трамп: стену на границе с Мексикой надо сделать прозрачной

О необходимости строительства стены между США и Мексикой Дональд Трамп говорил еще со времен предвыборной президентской гонки. С тех пор идея строительства пограничной стены лишь обрастает новыми деталями.

В беседе с журналистами во время перелета из Вашингтона в Париж (Трамп летит на встречу со своим французским коллегой Макроном) Дональд Трамп заявил, что стена на границе с Мексикой должна быть прозрачной, чтобы через нее можно было видеть обстановку с другой стороны. Как это выполнить, Трамп не знает, но варианты у него есть: железная стена с отверстиями.

По мнению Трампа, если стену не сделать прозрачной, то мешки с наркотиками будут падать на головы честным американцам, которые находятся по другую сторону стены.