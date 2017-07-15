Обнародовано фото нового лидера ИГИЛ

В распоряжении журналистов оказался снимок предполагаемого нового лидера ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ). Человека на снимке зовут Джалалудин аль-Туниси, он преемник Абу Бакра аль-Багдади.

Бразды правления ИГИЛ после ликвидации Абу Бакра аль-Багдади принял Джалалудин аль-Туниси, передает телеканал «Звезда».

Фотография нового лидера террористов была опубликована на сайте телеканала Al Arabiya. Телеканал заверяет, что на снимке именно Джалалудин аль-Туниси, который и возглавил террористов ИГИЛ.

В действительности преемника Абу Бакра аль-Багдади зовут Мухаммед Бен Салем аль-Ауни, он уроженец родился Туниса, родился там в 1982 году. Еще в детстве Мухаммед перебрался во Францию и имеет французский паспорт. После революции в Тунисе Мухаммед перебрался в Сирию и сделал карьеру как террорист, став правой рукой аль-Багдади. Фото Мухаммеда можно посмотреть здесь.