Директор одного из испанских банков стала настоящим открытием для пользователей "Инстаграма" благодаря своим откровенным фотографиям.

Как пишет The Sun, Изабель Кастелл личным примером показывает, что в руководителе крупной организации могут сочетаться и красота, и ум. В настоящее время у ее инстаграма около 34 тысяч подписчиков, и их число постоянно растет. По словам Кастелл, она работает в мадридском банке уже 15 лет, начиная с 24-летнего возраста.

Примечательно, что инстаграма у Кастелл не было до декабря прошлого года. Однако аккаунт ей предложила завести племянница. С этого времени Кастелл активно фотографируется.