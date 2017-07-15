Американка оплатила ужин для 25 голодных пожарных

Неизвестная женщина оплатила ужин для 25 голодных калифорнийских пожарных, которые на протяжении восьми часов боролись с лесным пожаром.

Анонимный благотворитель заплатила 355 долларов за еду, а также 50 долларов и получила подарочную карту стоимостью 100 долларов, которую использовала, чтобы купить десерт для следующего отряда прибывающих пожарных.

Как сообщает CNN, уставшие пожарные даже не успели понять, что за них заплатили. Женщина к тому времени покинула помещение ресторана.

Пожарным в Калифорнии приходиться работать на фоне высоких температур и сильной влажности.