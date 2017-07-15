В Турции за связь с террористами уволили 7400 госслужащих

Турецкие власти уволили почти 7400 государственных служащих за предполагаемые связи с террористическими группами.

Как сообщает агентство AP, учителя, ученые, военные и полицейские были уволены в конце пятницы. Среди них бывший губернатор Стамбула Хусейн Авни Мутлу, который был арестован в августе прошлого года за связь с Фетхуллахом Гюленом. Последнего обвиняют в попытке организации государственного переворота летом прошлого года, однако он отрицает эти обвинения.

Страна ввела чрезвычайное положение после попытки государственного переворота, что позволило правительству принимать специальные меры. С учетом последней волны число уволенных государственных служащих превысило 110 тысяч человек.