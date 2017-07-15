В Шотландии выставлен на продажу остров Алва
15 июля 2017, 12:00 [ «Аргументы Недели» ]
В Шотландии впервые за 70 лет выставлен на продажу остров Алва. Остров Алва - второй по величине в архипелаге Внутренние Гебридские острова. Длиной остров 12 километров , шириной - четыре километра.
Продать его хотят за £4,25 млн (около $5,5 млн), - пишет газета The Telegraph. На острове расположен построенный в 50-х годах прошлого века особняк, церковь, ресторан и еще несколько строений.
Первые поселения на шотланском острове Алва появились в VI тысячелетии до н.э.
На Алве обитает 123 вида птиц, в том числе орлан-белохвост. Обитают благородные олени.